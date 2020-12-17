В аэропорту Благовещенска загорелось здание международного терминала

БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 декабря. /ТАСС/. Пожар произошел на территории аэропорта Игнатьево в Благовещенске. Горит здание международного терминала, который не эксплуатируется, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе аэропорта.

"Загорелся международный сектор, который на время пандемии не эксплуатируется. Внутри помещения никого не было. К тушению приступили сотрудники пожарной службы аэропорта и МЧС. Причины возгорания устанавливаются", - сказали в пресс-службе.

По данным аэропорта, на рейсах ЧП не сказалось.

Благовещенск - единственный административный центр субъекта РФ, расположенный непосредственно на государственной границе. Напротив него через реку Амур находится китайский город Хэйхэ. Население Благовещенска - около 225 тыс. человек.