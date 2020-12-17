В Хабаровском крае завели дело после нападения пятерых человек на полицейского

ХАБАРОВСК, 17 декабря. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после нападения пятерых человек на полицейского на железнодорожной станции Вяземская в Хабаровском крае. Об этом сообщила пресс-служба Управления на транспорте МВД РФ по Дальневосточному федеральному округу.

"Дальневосточным следственным управлением на транспорте Следственного комитета Российской Федерации принято решение о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Нападавшим предъявлено обвинение в совершении преступления. Двое из них задержаны, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Трое фигурантов будут дожидаться суда под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Инцидент произошел на станции Вяземская при остановке поезда "Владивосток - Советская Гавань". Группа молодых людей провожала в армию друзей-призывников, нарушала общественный порядок. "Проигнорировав неоднократные требования стражей правопорядка, молодые люди напали на наряд сопровождения и стали наносить множественные удары одному из сотрудников транспортной полиции. Пресекая противоправное деяние, один из полицейских применил табельное оружие, произведя несколько предупредительных выстрелов в воздух", - сообщили в пресс-службе.

Нападавших доставили в дежурную часть, было возбуждено также дело по статье "Хулиганство".