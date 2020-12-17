Пожар на полигоне ТБО во Владивостоке потушили

ВЛАДИВОСТОК, 17 декабря. /ТАСС/. Пожар на полигоне твердых бытовых отходов (ТБО) во Владивостоке потушен, сообщил в четверг ТАСС первый заместитель генерального директора предприятия "Приморский экологический оператор" Сергей Лазарев.

"Пожар потушили", - сообщил Лазарев.

Он добавил, что идет постоянный процесс тления, и спровоцировать пожар может батарейка, непотушенная сигарета или другой фактор.

Пожар произошел в ночь на вторник, его площадь составила 500 кв. м. Из-за сильного ветра проливка не помогала, и возгорание засыпали землей.

В начале ноября на полигоне произошел пожар площадью 1,2 тыс. кв. м. По предварительной версии, тогда началось внутреннее возгорание, которое перекинулось на незасыпанный участок. Чтобы его потушить, специалисты пересыпали грунтом весь полигон.