В Перми умер пассажир прилетевшего из Москвы самолета

ПЕРМЬ, 17 декабря. /ТАСС/. Пассажир рейса №1159 Москва - Пермь умер на борту самолета после его посадки в аэропорту "Большое Савино", сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе воздушной гавани.

"Инцидент произошел на рейсе 1159 Москва - Пермь. После посадки самолета в аэропорту Большое Савино пассажиру стало плохо. К самолету была вызвана бригада медиков. В это время экипаж оказывал пассажиру первую медицинскую помощь. Прибывшие на борт врачи констатировали смерть. Причины уточняются", - сказано в сообщении.

Согласно онлайн-табло пермского аэропорта, рейс выполняла компания S7 Airlines, самолет прибыл в столицу Прикамья рано утром.