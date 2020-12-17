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Бизнесмен и политик Юрий Смирнов покончил с собой в Подмосковье

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, Юрий Смирнов избирался в Заксобрание Приморья и занимался гостиничным бизнесом и строительством

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Политик и бизнесмен из Уссурийска Юрий Смирнов совершил самоубийство в своем доме в Химках.

"Следственным отделом по Химкам проводится проверка по факту обнаружения в доме в микрорайоне Клязьма-Старбеево в квартале Вашутино тела местного жителя 1948 года рождения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий, не назвав имени погибшего.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, речь идет о политике и бизнесмене из Уссурийска Юрии Смирнове. Он избирался в Заксобрание Приморья и занимался гостиничным бизнесом и строительством. По предварительным данным, он покончил с собой.

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