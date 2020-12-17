В Волгоградской области избивший медиков местный житель приговорен к четырем годам колонии

ВОЛГОГРАД, 17 декабря. /ТАСС/. Волжский городской суд Волгоградской области приговорил в четверг местного жителя к четырем годам лишения свободы за избиение двух медиков перинатального центра, грабеж и присвоение чужого имущества. Об этом сообщила журналистам старший помощник областного прокурора Оксана Черединина.

"Суд признал виновным 22-летнего местного жителя по ч. 2 ст. 161 УК РФ ("Грабеж"), ч. 2 ст. 160 УК РФ ("Присвоение чужого имущества"), а также двух эпизодов ст. 116 УК РФ ("Побои"). Он приговорен к четырем годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - сказала Черединина.

Уголовное дело имело широкий общественный резонанс в регионе. 30 декабря в час ночи мужчина прибыл в помещение приемного покоя Волгоградского областного клинического перинатального центра №2 навестить свою жену. После замечания медиков по поводу того, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения, ночной посетитель избил двух работников перинатального центра, оказывавших медицинскую помощь его супруге.

Кроме того, в ходе судебного следствия была доказана причастность подсудимого к ограблению знакомого, а также к присвоению денежных средств и телефона друга, которые последний оставил обвиняемому на временное хранение.

Вину в инкриминируемых деяниях мужчина полностью признал. Расследование уголовного дела проводилось следователями Главного следственного управления ГУ МВД по Волгоградской области. Приговор в законную силу не вступил.