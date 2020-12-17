Вячеслава Гайзера доставили в Сыктывкар на процесс по новому уголовному делу

СЫКТЫВКАР, 17 декабря. /ТАСС/. Бывший глава Республики Коми Вячеслав Гайзер этапирован в Сыктывкар для участия в судебных заседаниях по новому уголовному делу и находится в СИЗО №1, сообщили ТАСС в прокуратуре региона.

"Со слов работников Сыктывкарского городского суда, Вячеслав Гайзер доставлен в СИЗО №1 Сыктывкара. Поэтому назначенное на 21 декабря судебное заседание состоится, никаких откладываний не предвидится", - сказал ТАСС замначальника уголовно-судебного управления прокуратуры Коми, старший группы государственных обвинителей Владимир Трофимов.

Гайзер обвиняется в превышении должностных полномочий. Ранее судебное заседание пришлось отложить из-за того, что этапирование экс-главы региона затянулось из-за пандемии.

По версии следствия, Гайзер в 2013 году дал главе городского округа Сыктывкара Ивану Поздееву незаконное распоряжение о выделении земельных участков без проведения торгов для строительства на них многоквартирных жилых домов в интересах генерального директора ООО "Деловой альянс" Александра Ольшевского. В период с марта 2013 по 29 мая 2014 года Поздеев за 2 млн 682 тыс. рублей выделил "Деловому альянсу" шесть земельных участков, рыночная стоимость которых составляла более 11,4 млн рублей. Ущерб городскому бюджету Сыктывкара составил 8 млн 784 тыс. рублей.

Ранее в Следственном комитете сообщили, что уголовное дело выделено в отдельное производство из основного, по которому Гайзер и его соучастники уже осуждены.