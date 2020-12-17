В Дагестане осудили условно 15 работников почты за мошенничество с пособиями на детей

МАХАЧКАЛА, 17 декабря. /ТАСС/. Хасавюртовский районный суд приговорил 15 работников почтовых отделений к условным срокам от 2,5 до 3,5 года за мошенничество с детскими пособиями почти на 40 млн рублей, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе прокуратуры республики.

"Хасавюртовский районный суд с участием государственного обвинителя прокуратуры района вынес приговор в отношении 15 работников почтовых отделений Хасавюртовского района и управления социальной защиты населения в муниципальном образовании "Хасавюртовский район". Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 и 4 ст. 159 (мошенничество) и ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с 2014 года в течение двух лет сотрудники почтовых отделений получали выплаты по уходу за ребенком на 650 вымышленных жителей, которых сами включили в электронную базу данных регионального министерства труда и социального развития. Работники подделывали подписи в платежных документах и обналичивали деньги.

"В результате мошеннических действий министерству труда региона причинен ущерб на сумму 39,7 млн рублей. Осужденным назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 2 лет и 6 месяцев до 3 лет и 6 месяцев условно с лишением права занимать определенные должности", - добавили в ведомстве.