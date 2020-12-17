Прокурор выехал к пещерам Сьяны, где пропали дети, для координации спасателей и полиции

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Домодедовский городской прокурор выехал к пещерам Сьяны, где пропали восемь детей, для координации действий спасателей и правоохранителей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области в четверг.

"Прокурор Московской области Сергей Забатурин поручил Домодедовскому городскому прокурору Николаю Развозжаеву выехать к месту пропажи группы туристов, включая восемь детей, в пещерах Сьяны в Подмосковье", - сообщили в надзорном ведомстве.

Городской прокурор координирует деятельность поисково-спасательных служб и правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что группа по спортивному ориентированию, вошедшая в пещеры Сьяны около 11 утра, не выходит на связь. В группу входят восемь детей в возрасте от 9 до 12 лет. В областном ГУ МЧС агентству подтвердили факт происшествия.

По данным источника в экстренных службах, инструктор отправил детей по определенному маршруту в пещеру с одним взрослым - родителем одного из детей, сам остался ждать возле пещеры. В 19:00 они должны были выйти на поверхность. Но связи с ними до сих пор нет. Инструктор находится в шоковом состоянии.

Сьянские пещеры расположены в Домодедовском районе на левом берегу реки Пахры. Они имеют большое количество штреков высотой от полуметра до 3.5 метров, в сезон в камнеломонях может находиться более ста человек. Большинство из них пронумерованы, многие из участков имеют собственные названия, в некоторых проводятся даже разнообразные мероприятия, концерты, одиночночные выступления. А в одном из гротов, представляющий из себя большой зал с круговыми проходами, в центре которых образуются колонны, устраиваются даже дискотеки. Протяженность пещер - около 20 км.