Глава СК взял на контроль проверку по факту смерти Валентины Легкоступовой

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин вял на личный контроль ход доследственной проверки по факту смерти заслуженной артистки РФ Валентины Легкоступовой. Об этом сообщает в четверг пресс-служба Следственного комитета РФ.

К Бастрыкину обратилась дочь певицы, которая попросила взять на контроль расследование обстоятельств смерти ее матери. "Александр Бастрыкин поставил на личный контроль ход доследственной проверки, а также поручил руководителю ГСУ СК России по Москве тщательно проверить изложенную в обращении информацию", - говорится в сообщении.

В рамках проверки по факту смерти Легкоступовой проводится комиссионная судебно-медицинская экспертиза.

Легкоступова умерла 14 августа в возрасте 54 лет. 6 августа в больницу ее отвезла дочь, у певицы обнаружили черепно-мозговую травму. По предварительным данным, она упала в ванной и ударилась головой. Адвокат семьи Сергей Жорин сообщил ранее ТАСС, что Легкоступова не могла получить при единичном падении в ванной такое большое количество травм, обнаруженных на ее теле, так что, вероятно, они причинены насильственным способом.