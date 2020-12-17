СМИ: директор предприятия во Франции взял в заложники жену

ПАРИЖ, 17 декабря. /ТАСС/. Директор предприятия в городе Домон (департамент Валь-д'Уаз) удерживает в заложниках свою жену. Об этом в четверг сообщил телеканал BFM .

По его данным, прибывшее на место ЧП подразделение жандармерии обнаружило у здания двух раненых, которым оказана помощь. Полицейские вступили в переговоры со злоумышленником, который вооружен. В жандармерии не исключают, что речь идет о ссоре на бытовой почве.

Согласно данным телеканала, супружеская пара находится в процессе развода. Жена ранее уже обращалась в полицию с жалобами на своего супруга, обвиняя его в бытовом насилии.

Двое раненых, состояние которых не вызывает опасение, являются служащими предприятия. В настоящее время они доставлены в больницу.