В Петербурге задержали троих коллекторов, которые с оружием вымогали деньги у бизнесмена

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 декабря. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело о вымогательстве и задержала трех мужчин, которые с оружием и применением насилия вымогали деньги у бизнесмена в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили журналистам в главке МВД по городу и Ленинградской области.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 163 УК РФ ("Вымогательство"). Трое подозреваемых задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ", - говорится в сообщении.

Злоумышленников задержали на Дачном проспекте, где в четверг днем трое мужчин зашли в кафе, схватили одного из его посетителей и насильно усадили в машину, где начали угрожать ему и требовать 700 тыс. рублей в качестве возврата долга.

В ходе разбирательства выяснилось, что посетитель кафе является гендиректором фирмы, а задержанные - нелегальными коллекторами, которые решили таким образом заставить потерпевшего вернуть долги. После инцидента потерпевшему потребовалась медицинская помощь, врачи нашли у него различные травмы.

Как сообщили в полиции, у задержанных также изъято несколько пистолетов, будет проведена их экспертиза.