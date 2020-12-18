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В Москве задержали мужчину, распылившего газ из баллончика на полицейских

Сотрудники полиции получили химические ожоги лица и кистей

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Мужчина в центре Москвы напал в подъезде с газовым баллончиком на двух оперативников полиции, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Два оперативника в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий по адресу: ул. Нижняя Радищевская, д. 2, стр. 1, на лестничной клетке были атакованы мужчиной, который выпустил в их сторону струю из перцового баллончика. Мужчину задержали", - рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что полицейские получили химические ожоги лица и кистей.

В столичном главке МВД РФ агентству подтвердили факт случившегося. "17 декабря сотрудниками уголовного розыска в рамках проведения проверки был осуществлен выход в организацию, расположенную на Нижней Радищевской улице. При попытке сотрудников полиции пройти в помещение охранник 1982 года рождения отказался открыть дверь, распылил в сторону сотрудников газ из аэрозольно-струйного баллона", - сказали в ГУ МВД.

Охранник был доставлен в отдел полиции, полицейские после оказания медпомощи вернулись на службу.

В новость внесены изменения (13:58 мск) - добавлена информация по тексту.

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