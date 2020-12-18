В Петербурге задержали за мошенничество экс-полицейского, скрывшегося от ФСБ в 2018 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 декабря. /ТАСС/. Бывший оперуполномоченный петербургской полиции Александр Свиридюк, который в 2018 году скрылся от оперативников ФСБ и находился в международном розыске, задержан в Санкт-Петербурге по уголовному делу о мошенничестве. Об этом сообщили журналистам в Главном следственном управлении СК РФ по городу.

"Свиридюк был задержан сотрудниками правоохранительных органов на территории Приморского района города", - говорится в сообщении. Свиридюк является фигурантом уголовного дела о покушении на мошенничество по ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 159 УК РФ. Он заочно арестован судом.

В январе 2018 года ТАСС сообщал, что в Санкт-Петербурге был задержан подполковник полиции из центра по противодействию экстремизму Эдуард Тунгушев, однако при задержании удалось скрыться его сообщнику - Свиридюку. Оба бывших полицейских стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве. Следователи считали, что они требовали от жителя Петербурга 3 млн рублей для того, чтобы его не привлекли к уголовной ответственности по статье о применении насилия в отношении представителя власти.

Тунгушев ранее получил условный срок за совершенное преступление.