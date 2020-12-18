СМИ: пираты в Гвинейском заливе атаковали танкер

ПРЕТОРИЯ, 18 декабря. /ТАСС/. Пираты атаковали в пятницу в Гвинейском заливе у берегов Нигерии танкер для перевозки сжиженного газа LNG LAGOS II, шедший под флагом Бермудских Островов. Об этом сообщил специализирующийся на вопросах морских перевозок портал Trade Winds.

Пираты попытались высадиться на борт судна, однако оно смогло уклониться путем резкого маневра, отмечает издание. Экипаж использовал это время с тем, чтобы укрыться в специальном защищенном отсеке.

Ряд морских порталов передает, что пиратам все-таки удалось высадиться на борт, однако вся команда находилась в безопасности и, передав сообщение об атаке, ожидала помощи со стороны нигерийской службы по обеспечению безопасности мореплавания. Сейчас танкер, вышедший с Канарских островов, движется к нигерийскому порту Бонни.

Гвинейский залив является на текущий день наиболее опасной зоной мирового океана из-за угрозы со стороны пиратов. Общее число похищенных ими в этой части Мирового океана с бортов судов членов экипажей в текущем году приблизилось к 150.