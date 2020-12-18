СК возбудил дело в отношении властей муниципалитета после пожара в пансионате в Башкирии

ТАСС, 18 декабря. Уголовное дело по факту бездействия должностных лиц возбуждено в отношении должностных лиц органов местного самоуправления в Абзелиловском районе Башкирии, где при пожаре в пансионате 15 декабря погибли 11 человек. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан в рамках расследования гибели людей в результате пожара в доме престарелых возбуждено уголовное дело по факту бездействия должностных лиц по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц)", - сказано в сообщении.

Возбуждены уголовные дела о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Руководитель пансионата арестована на время предварительного следствия до 15 февраля.

По версии следствия, должностные лица органов местного самоуправления, а также иных контролирующих и надзорных органов не обеспечили должного контроля за организацией, оказывающей социальные услуги населению, на подведомственной им территории. Они также не приняли исчерпывающих мер по проверке и приостановлению деятельности дома престарелых в связи с оказанием его руководителем услуг, не отвечающих требованиям пожарной безопасности. В результате это привело к гибели 11 человек.

Следователи истребовали необходимую документацию, относящуюся к деятельности дома престарелых, а также документацию из муниципальных и иных органов о принимаемых мерах и поступавших обращениях. В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за своевременное принятие необходимых мер реагирования.