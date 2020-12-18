Милейко проверят на причастность к другим преступлениям коррупционной направленности

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Военные следователи проверят арестованного за мошенничество бывшего замдиректора Росгвардии Сергея Милейко на причастность к другим преступлениям коррупционной направленности. Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, по ранее открытым в отношении генерала уголовным делам назначен ряд экспертиз.

"Военным следствием назначена проверка на причастность генерала к совершению других преступлений коррупционной направленности в рамках службы Милейко в Росгвардии. Кроме того, арестованный уже фигурирует в других материалах дела, которые находятся в производстве Следственного комитета", - рассказал собеседник агентства. Он добавил, что в рамках возбужденных в отношении генерала уголовных дел назначены экономические, дактилоскопические, оценочные, почерковедческие и фоноскопические экспертизы.

Московский гарнизонный военный суд в пятницу отправил в СИЗО генерал-лейтенанта Милейко. Он обвиняется в организации мошенничества при закупке обмундирования для Росгвардии по завышенным ценам, что привело к ущербу почти на 700 млн рублей. Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, бывший тыловик Росгвардии арестован на один месяц.

Накануне ТАСС сообщал, что Милейко после предъявления ему обвинения отверг свою причастность, как и в случае с первым делом, в рамках которого ему была избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. В рамках дела о махинациях с госконтрактами с Милейко была взята подписка о невыезде и надлежащем поведении, рассказал агентству источник. По его словам, следователи обвинили генерал-лейтенанта в организации хищения при закупках форменного обмундирования для нужд Росгвардии в соучастии с руководителем единственного поставщика ведомства - компании "Спецшвейснаб".