В Петербурге задержали одного из троих сбежавших с принудительных работ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 декабря. /ТАСС/. Сотрудникам правоохранительных органов удалось найти и задержать одного из троих осужденных, которые ранее самовольно ушли из исправительного центра при колонии № 5 в Санкт-Петербурге. Как сообщили журналистам в управлении ФСИН по городу и Ленинградской области, еще двоих ищут.

"Один из осужденных был задержан и доставлен в участок, функционирующий как исправительный центр при исправительной колонии № 5. В отношении двух осужденных, самовольно оставивших исправительный центр на срок свыше 24 часов, в соответствии со ст. 60.17 УИК РФ ("Уклонение от отбывания принудительных работ") проводятся мероприятия по их розыску", - говорится в сообщении.

Согласно данной статье, осужденным, уклоняющимся от работ, может быть заменена неотбытая часть наказания на реальное лишение свободы. В ведомстве также отметили, что по факту случившегося назначена служебная проверка.

Ранее в управлении ФСИН ТАСС сообщали, что в четверг утром трое осужденных самовольно покинули исправительный центр при колонии в поселке Металлострой. В управлении при этом опровергли информацию СМИ о побеге заключенных, отметив, что данные граждане не являются заключенными и имеют право покидать пределы исправительного центра с разрешения администрации учреждения. Также они могут свободно пользоваться мобильной связью.