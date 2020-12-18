В Воронеже возбудили уголовное дело о превышении полномочий полицейскими

ВОРОНЕЖ, 18 декабря. /ТАСС/. В Воронеже возбудили уголовное дело в отношении полицейских, которых подозревают в превышении полномочий при задержании режиссера-документалиста Дины Бариновой. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба следственного управления СК РФ по Воронежской области.

В ноябре Баринова написала на своей странице в Facebook, что ее вместе с другом во время прогулки остановили полицейские. Сначала стражи порядка спросили документы, а после, по словам режиссера, стали требовать показать переписку в телефоне. Затем Баринову затащили в служебную полицейскую машину, а ее друга повалили на землю, ударили и тоже затащили в машину. В отделе полиции их заставили показать переписку в телефонах, но ничего опасного не нашли и отпустили.

В СК информацию о задержании Бариновой и проведении досмотра подтвердили, а самих полицейских заподозрили в превышении полномочий.