Суд в Москве заочно арестовал экс-замглавы РКК "Энергия" Игнаткина за хищение 1 млрд руб.

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Бабушкинский суд Москвы заочно арестовал бывшего заместителя генерального директора ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" Михаила Игнаткина, а также одного из топ-менеджеров этой организации Андрея Остаповича. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд заочно арестовал Остаповича и Игнаткина, обвиняемых по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). Они отправлены под стражу на два месяца с момента их задержания или экстрадиции в РФ", - сказали в суде, не приведя иных подробностей дела.

Источник ТАСС в правоохранительных органах отметил, что Остапович и Игнаткин проходят по делу экс-гендиректора "Энергии" Владимира Солнцева. Недавно Бабушкинский суд Москвы продлил ему арест до 16 января 2021 года. Срок следствия установлен до той же даты.

Суд удовлетворил аналогичные ходатайства в отношении трех других фигурантов дела: гендиректора НПП "Исток" (входит в Ростех) Александра Борисова, советника гендиректора ПАО "РКК "Энергия" Степана Прохорова и заместителя гендиректора по материально-техническому обеспечению ЗАО "ЗЭМ РКК "Энергия" Александра Прохорова. Все фигуранты вину не признают. По версии следствия, своими действиями фигуранты дела нанесли ущерб бюджету РФ в размере 1,72 млрд рублей.