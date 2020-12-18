В Дзержинском произошел пожар в ангаре

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Ангар горит в Дзержинском на площади более 500 кв. м, произошло обрушение строения. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

"По улице Овиновка, дом 30, произошло возгорание в металлическом ангаре на площади 510 кв. м", - сказал собеседник агентства.

Внутри строения, как отметили в главке, находится производство щитовых домов. "В 22:29 произошло обрушение ангара по всей площади", - добавили в ГУ МЧС.

Информация о пострадавших не поступала.