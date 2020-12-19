СМИ: один человек погиб при взрыве на химзаводе в Китае

ПЕКИН, 19 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере один человек погиб, четверо пострадали, еще двое числятся пропавшими без вести в результате взрыва на химзаводе в городе Аньда провинции Хэйлунцзян на северо-востоке КНР. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Инцидент произошел в субботу в 00:46 по местному времени (19:46 пятницы мск) в цеху предприятия химической промышленности Haina Beier.

По данным на 03:50 утра (22:50 пятницы мск), пожарным удалось ликвидировать огонь. Пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения, из них двое получили тяжелые травмы, двое - легкие повреждения.

На месте происшествия ведется поисково-спасательная операция. Причина взрыва устанавливается.