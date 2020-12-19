Один человек погиб при пожаре в жилом доме в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 19 декабря. /ТАСС/. Один человек погиб и четверо пострадали при пожаре в жилом доме в городе Железногорске Красноярского края. Об этом в субботу на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель главы Железногорска Алексей Сергейкин.

"Сегодня ночью произошел пожар в бывшем общежитии, а ныне многоквартирном доме по адресу ул. Ленина, 49 <...> К сожалению, четыре человека было госпитализировано, один человек погиб", - сообщил Сергейкин.

Как уточнил замглавы города, возгорание произошло в 01:15 по местному времени (21:15 мск) по электротехническим причинам. На место прибыли сотрудники МЧС России, ликвидировали очаг возгорания, развернули системы дымоудаления, эвакуировали жителей, в том числе несколько десятков человек с верхних этажей с помощью спецоборудования.

Для жителей дома по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям организовали временный эвакуационный пункт в школе №98, где разместили 27 человек, в том числе одного ребенка.