Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла высотой до 6,5 км

ТАСС, 19 декабря. Вулкан Ключевской в субботу выбросил столб пепла на высоту до 6,5 км. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю.

"По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), а также Камчатского филиала геофизической службы РАН, днем 19 декабря на Камчатке зафиксировали пепловый выброс из вулкана Ключевского. Высота пеплового столба составила 6,5 тыс. метров при высоте самого исполина 4 750 метров", - говорится в сообщении.

Шлейф пепла распространяется в северо-восточном направлении на расстоянии около 55 км. На его пути населенные пункты отсутствуют. По данным ЕДДС, сообщений о выпадении пепла отсутствуют. Трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят. Туристических групп там не зарегистрировано.

Ключевскому присвоен "оранжевый" код авиационной опасности.