В Москве возбудили дело против мужчины, ранившего таксиста и угрожавшего полицейским

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении мужчины, который ранил ножом таксиста и угрожал полицейским в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.1 статьи 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти")", - сказал собеседник агентства. Санкции предусматривают лишение свободы сроком до 5 лет.

В центре Москвы полиция 30 ноября со стрельбой задержала мужчину, ранившего ножом таксиста и угрозам полицейским. В полиции сообщали, что на Нижегородской улице таксист посадил пассажира 1981 года рождения. Почти сразу тот ударил его в грудь ножом и сбежал. О произошедшем таксист сообщил в полицию и вызвал скорую помощь.

Нападавший пытался скрыться, но в районе Автомобильного проезда его догнали полицейские, он попытался напасть и на них. После предупредительного выстрела в воздух мужчина сдался.