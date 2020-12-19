В Оренбургской области арестовали двух обвиняемых в двойном убийстве 24-летней давности

ТАСС, 19 декабря. Правоохранители задержали двух обвиняемых в двойном убийстве, которое было совершено в Оренбургской области почти 25 лет назад. Об этом говорится в сообщении на сайте СК РФ.

По данным следствия, 3 ноября 1996 года на берегу озера Микутка в Оренбурге были обнаружены тела двух человек 23 и 26 лет со следами обгорания. В тот же день следователи возбудили уголовное дело по п. "з" ст. 102 УК РСФСР (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах двух лиц).

"Преступление долгое время оставалось нераскрытым, однако благодаря грамотно спланированным следственным действиям, проведенным следователями Следственного комитета России с привлечением подразделения отдела криминалистики следственного управления по Оренбургской области, установлена причастность двоих граждан 51 и 56 лет, которые, по версии следствия, 2 ноября 1996 года проникли в жилой дом по улице Ленинградской в Оренбурге, где, используя огнестрельное оружие и желая завладеть имуществом, совершили убийство и скрыли следы преступления" - говорится в сообщении ведомства.

Злоумышленников задержали на территории Нижегородской и Челябинской областей, где они скрывались, используя поддельные документы. Их доставили в Оренбург. "По ходатайству следователя в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщило следственное управление СК.

Проводятся следственные действия.