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В Петербурге в полицию доставили двух девочек, затушивших снегом Вечный огонь в парке

Родителей школьниц привлекут к административной ответственности

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 декабря. /ТАСС/. Полицейские доставили в отделение Красносельского района Санкт-Петербурга двух девочек 13 лет после того, как они потушили Вечный огонь в парке Красного Села, кидая в него снежками. Об этом журналистам сообщили в субботу в ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

Прохожий заметил в субботу днем в парке города Красное Село потухший Вечный огонь и сообщил в полицию об ощущающемся запахе газа. Прибывший на место наряд информацию подтвердил и передал ее в следящую за памятником организацию.

"За короткое время горение огня было восстановлено. Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, сотрудники полиции оперативно установили причастных к данному инциденту. Ими оказались две 13-летние девочки, кидавшие в пламя снежки", - рассказали в управлении.

Подростков доставили в отдел полиции, сообщив их родителям. Отмечается, что с детьми провели профилактическую беседу, а их родители привлекут к административной ответственности за ненадлежащее воспитание.

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