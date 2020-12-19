В Мордовии арестовали мужчину, подозреваемого в насилии и истязании шестерых детей

ТАСС, 19 декабря. Мужчина, в семье которого воспитывались 12 родных и приемных детей, задержан в Мордовии в рамках дела о сексуальном насилии в отношении несовершеннолетней. Об этом субботу говорится в сообщении на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"Судом удовлетворено ходатайство следователя следственного управления Следственного комитета России по Республике Мордовия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 54-летнего мужчины, обвиняемого в совершении иных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней (п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, под стражу заключен настоятель Никольской церкви в селе Сорлиней священник Сергий Смоляков.

Ранее в отношении фигуранта было возбуждено уголовное дело по ст. 117 УК РФ и ст. 156 УК РФ ("Истязания", "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних"). Одна из потерпевших сообщила следователю СК, что в 2005 и 2012 годах, когда ей было шесть и тринадцать лет соответственно, приемный отец совершил с ней действия сексуального характера. Возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ.

По версии следствия, в период с 1996 по 2020 годы шестерых детей систематически избивали, лишали пищи и сна. Как полагает следствие, ненадлежащим образом исполнялись и обязанности по их воспитанию.