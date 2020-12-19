В Ивановской области жилье для детей-сирот покупали по завышенным ценам

ТАСС, 19 декабря. Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за покупки жилья для детей-сирот по завышенным ценам в Ивановской области. По версии следствия, в размещении фиктивных коммерческих предложений участвовала чиновница райадминистрации, а одна из приобретенных квартир была в аварийном состоянии. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления СК РФ.

"Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Ивановской области по факту приобретения квартир для детей-сирот по завышенной стоимости возбуждено уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, сотрудник управления городского хозяйства и ЖКХ администрации Юрьевецкого муниципального района знала о готовящемся проведении аукциона по покупке восьми квартир для детей-сирот по программе "Социальная поддержка граждан". Она сообщила об этом своей знакомой, разместившей через аффилированных лиц несколько объявлений о продаже квартир по завышенной стоимости. В результате расчет начальной (максимальной) стоимости контракта был произведен на основании фиктивных коммерческих предложений, администрация района заключила контракты на приобретение двух квартир стоимостью более 1 млн рублей каждая. При этом одна из приобретенных квартир находилась в аварийном состоянии.

"Таким образом, в результате ненадлежащего исполнения должностными лицами администрации Юрьевецкого муниципального района своих должностных обязанностей бюджетной системе причинен ущерб на сумму не менее 1,8 млн рублей, а также существенно нарушены права и законные интересы граждан, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению в установленном порядке жилыми помещениями за счет государства", - отметили в следственном управлении СК.