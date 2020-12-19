В помещении больницы с кислородными баллонами в Астрахани произошел пожар

АСТРАХАНЬ, 19 декабря. /ТАСС/. Один человек пострадал в результате пожара в помещении для хранения кислородных баллонов в инфекционной больнице в Астрахани, сообщается в субботу на сайте областного управления МЧС.

"Сегодня в 20:49 в центр обработки вызовов системы "112" поступила информация о хлопке с последующим горением в отдельно стоящем подсобном помещении для хранения кислородных баллонов областной инфекционной клинической больницы им. А. М. Ничоги. На место происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения по повышенному номеру вызова. В результате происшествия пострадал один человек - сотрудник больницы. Госпитализирован. Эвакуация из зданий больницы не проводилась", - говорится в сообщении.

В ликвидации последствий происшествия участвовали 37 человек и 12 единиц техники. Возгорание ликвидировано.

Как заявил министр здравоохранения региона Алексей Спирин, инцидент произошел при замене баллона. "По предварительной версии, рабочий осуществлял замену кислородного баллона в промасленных перчатках, которые воспламенились при случайном попадании на них кислородной струи", - отметил министр.

По его словам, рабочий получил ожоги рук и левого колена легкой степени тяжести. Спирин уточнил, что в ковидном отделении находятся 150 пациентов, 11 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

"Оборудование, обеспечивающее поставку кислорода в больницу, не пострадало, следы горения отсутствуют. Подача кислорода не прекращалась. В резерве находятся 50 концентраторов кислорода для автономной работы в случае установления возможных повреждений основного оборудования", - добавил он, отметив, что помещение также не получило повреждений.

В данную новость были внесены изменения (22:40 мск) - добавлен комментарий министра здравоохранения региона