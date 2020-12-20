В Москве из квартиры украли часы, украшения и валюту на 24,6 млн рублей

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Неизвестный украл из квартиры 24-летней москвички три пары наручных часов, украшения и валюту на 24,6 млн рублей. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Информация о краже из квартиры по улице Ландышевой поступила накануне вечером от заявительницы 1996 года рождения. "Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что неизвестный, отжав пластиковую дверь дополнительного входа, проник в квартиру по указанному адресу, где из сейфов совершил кражу трех пар наручных часов, стоимостью около 3 млн рублей, $200 тыс., €70 тыс., 300 тыс. рублей, ювелирных изделий", - сказали в пресс-службе.

Полиция возбудила уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Кража").