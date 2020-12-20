Следственный комитет предъявил главврачу роддома в Чите обвинение в получении взятки

ТАСС, 20 декабря. Следствие предъявило главному врачу одного из роддомов Читы обвинение в получении взятки в значительном размере. По версии следствия, медик получал деньги за содействие в заключении поставок медицинского оборудования, сообщается в воскресенье на сайте следственного управления СК по Забайкальскому краю.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Забайкальскому краю предъявлено обвинение главному врачу одного из читинских родильных домов в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере). По версии следствия, главный врач родильного дома получал взятки от директора фирмы, занимающейся поставкой медицинского оборудования, за оказание содействия при заключении договоров. Общая сумма взяток составила 130 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по материалам регионального управления ФСБ. Главный врач и директор фирмы задержаны при передаче денег. По месту жительства задержанных, а также в их рабочих кабинетах прошли обыски.

По ходатайству следствия суд поместил главврача под домашний арест. Кроме того, суд признал законным задержание директора фирмы и продлил срок задержания на 72 часа.

Ведутся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела поручено следователям второго отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления.