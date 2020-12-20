В Ставрополе арестовали полицейского, обвиняемого в убийстве

ПЯТИГОРСК, 20 декабря. /ТАСС/. Суд в Ставрополе арестовал полицейского, обвиняемого в убийстве 29-летнего мужчины. Об этом в воскресенье сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по краю.

"В рамках расследования уголовного дела следователь СК задержал полицейского. Сегодня Промышленным районным судом Ставрополя в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

12 декабря в полицию обратилась жительница Ставрополя с заявлением о пропаже своего 29-летнего сына. Спустя пять дней в лесу на выезде из города обнаружили тело пропавшего с огнестрельным ранением головы. Следователи, криминалисты и оперативники регионального главка установили причастность к преступлению полицейского - сотрудника подразделения УЭБ и ПК ГУ МВД России по Ставропольскому краю, который был знаком и дружил с погибшим. Следователи осмотрели место происшествия, машину и дом подозреваемого. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").