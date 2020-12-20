{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

В ДТП на трассе в Татарстане погиб один человек

Еще пятеро пострадали

ТАСС, 20 декабря. Один человек погиб, еще пятеро получили травмы в результате ДТП на трассе в Татарстане. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе МВД по региону.

"В ночь на 20 декабря водитель Infiniti в состоянии алкогольного опьянения совершил столкновение с Chevrolet Cruze. В результате ДТП водитель Chevrolet от полученных травм скончалась в карете скорой помощи, пассажир с различными травмами госпитализирован. Водитель Infiniti и три его пассажира с травмами различной степени тяжести доставлены в Арскую ЦРБ", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что водитель Infiniti выехал на встречную полосу и превысил скорость.

По данным регионального Министерства здравоохранения, один из госпитализированных находится в тяжелом состоянии. Одного из пострадавших уже отпустили домой на амбулаторное лечение. 

Теги
РоссияТатарстан
Информация о минировании аэропорта Домодедово оказалась ложной
Аэропорт во время проверки работал в штатном режиме
Читать полностью