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СМИ: на Канарских остовах задержали россиянина по подозрению в мошенничестве на €900 тыс.

По данным агентства Europa Press, мужчина был объявлен Россией в международный розыск

МАДРИД, 20 декабря. /ТАСС/. Национальная полиция Испании задержала на Канарских остовах гражданина РФ, который был объявлен Россией в международный розыск. Об этом сообщило агентство Europa Press. У полиции Канарских островов комментарий пока получить не удалось.

По информации агентства, 56-летний мужчина был арестован в населенном пункте Адехе на острове Тенерифе. Он был объявлен в розыск по подозрению в мошенничестве и хищении на сумму в €900 тыс. Преступления могли быть совершены, когда подозреваемый возглавля госпредприятие.

Мужчина проживал на Тенерифе вместе с еще одним членом семьи.

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