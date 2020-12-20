СМИ: на Канарских остовах задержали россиянина по подозрению в мошенничестве на €900 тыс.

МАДРИД, 20 декабря. /ТАСС/. Национальная полиция Испании задержала на Канарских остовах гражданина РФ, который был объявлен Россией в международный розыск. Об этом сообщило агентство Europa Press. У полиции Канарских островов комментарий пока получить не удалось.

По информации агентства, 56-летний мужчина был арестован в населенном пункте Адехе на острове Тенерифе. Он был объявлен в розыск по подозрению в мошенничестве и хищении на сумму в €900 тыс. Преступления могли быть совершены, когда подозреваемый возглавля госпредприятие.

Мужчина проживал на Тенерифе вместе с еще одним членом семьи.