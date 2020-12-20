Полиция Кубани проверяет информацию об избиении ребенка в поселке под Армавиром

КРАСНОДАР, 20 декабря. /ТАСС/. Полицейские организовали проверку после появления в социальных сетях видео, на котором женщина избивает четырехлетнего ребенка под Армавиром. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

На видео также запечатлено, как на ребенка кричит мужчина. В описании видеоролика сообщается, что запись была сделана летом в поселке Южный. Автор утверждает, что женщина ударяет своего сына, а сожитель женщины кричит на него. Однако он утверждает, что из дома, где проживает семья, периодически слышны крики ребенка.

"Материал зарегистрирован, проводится проверка", - ответил представитель ведомства на соответствующий вопрос.