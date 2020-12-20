В Ростовской области пять человек пострадали при падении полуприцепа во время покраски

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 декабря. /ТАСС/. Полуприцеп для перевозки сыпучих грузов упал во время перемещения из покрасочного цеха в основной в Новочеркасске Ростовской области. В результате пострадали пять человек. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по Ростовской области.

"По версии следствия, 19 декабря пять сотрудников ООО "БОНУМ", выполняя работы по перемещению кузова полуприцепа для перевозки сыпучих грузов из камеры для покраски в основной производственный зал цеха, расположенный в Новочеркасске, допустили его падение, в результате чего указанные сотрудники получили травмы различной степени тяжести. Их незамедлительно доставили в больницу, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Следственным отделом по Новочеркасску следственного управления СК РФ возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных лиц из числа сотрудников данного предприятия по ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда).

"Проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, устанавливается круг лиц, ответственных за безопасность в организации и причастных к совершенному преступлению", - добавили в пресс-службе.