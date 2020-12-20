В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве биолога Александра Каганского

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. Следователи совместно с полицейскими Санкт-Петербурга задержали мужчину, подозреваемого в убийстве ученого-биолога Александра Каганского в Калининском районе города.

Как сообщили в воскресенье в Главном следственном управлении СК РФ по городу, "в Санкт-Петербурге задержан 45-летний местный житель, подозреваемый в убийстве". "Следственными органами СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении ведомства. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и предъявлении ему обвинения.

Имя погибшего в Главном следственном управлении СК по региону не уточнили.

Как пояснил ТАСС источник в экстренных службах, убитый - Александр Каганский. По предварительным данным, он был ученым-биологом.

По данным следствия, в субботу около одного из домов по улице Замшина было обнаружено тело мужчины 1975 года рождения с признаками насильственной смерти.

Александр Каганский - один наиболее известных в России и мире специалистов в области эпигенетики (раздел молекулярной биологии, изучающий воздействие внешних факторов на активность генов). В 1998 году он получил степень магистра биофизики в Санкт-Петербургском государственном политехническом университете Петра Великого (СПбПУ). Каганский - сотрудник Института генетики и молекулярной медицины Эдинбургского университета, член Global Young Academy Шотландии. В 2004 году получил степень доктора молекулярной биологии в Национальном институте здравоохранения США. В 2017 году ученый возглавил Центр геномной и регенеративной медицины при Школе биомедицины Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).