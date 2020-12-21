В Удмуртии по подозрению в хищении нефтепродуктов задержали двух человек

ИЖЕВСК, 21 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции при поддержке Росгвардии задержали в Удмуртии двух жителей Сарапульского района, которые пытались похитить нефтепродукты на одной из баз в Камбарском районе. Об этом сообщается в понедельник на сайте МВД по региону.

"Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Удмуртской Республике при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии по Удмуртии в Камбарском районе в результате оперативно-разыскных мероприятий задержаны подозреваемые в хищении нефтепродуктов из нефтепродуктопровода одного из топливно-энергетических комплексов", - сказано в сообщении.

По версии следствия, два жителя Сарапульского района осуществили незаконную врезку в нефтепровод в районе отвода на нефтебазу, расположенную в Камбарском районе. С использованием насоса они сливали нефтепродукты в пластиковую цистерну, установленную в кузове микроавтобуса. Общий объем похищенного составил около 1 200 л.

Возбудили уголовное дело о краже из нефтепродуктопровода. Задержанных поместили в изолятор временного содержания. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.