На одной из площадок "Мираторга" в Курской области выявили очаг АЧС

КУРСК, 21 декабря. /ТАСС/. Случай заболевания животных африканской чумой свиней (АЧС) выявлен на откормочной площадке одного из предприятий агрохолдинга "Мираторг" в Курской области, сообщил замгубернатора области Сергей Стародубцев на оперативном совещании администрации региона в понедельник.

"На площадке откорма ООО "Мираторг-Курск" в Фатежском районе был установлен эпизоотический очаг АЧС. По данному случаю проведено заседание спецкомиссии, подготовлен документ по введению карантина АЧС на площадке "Мираторг-Курск" в Фатежском районе", - сказал Стародубцев.

Кроме того, как отметил замгубернатора, к 22 декабря планируется завершить ликвидацию и утилизацию поголовья свиней на предприятии "Реут", уничтожение животноводческой продукции уже завершили на производстве в Курском районе. В ноябре на площадках выявили четыре вспышки африканской чумы свиней.

Африканская чума свиней - инфекционное заболевание с инкубационным периодом до двух недель, его переносчики - зараженные или уже выздоровевшие животные. Как правило, вирус попадает в организм через пищу, раны на коже, слизистую оболочку, укусы насекомых. Случаев заражения человека этой инфекцией зарегистрировано не было, однако ученые не исключают риска заболевания, поскольку вирус развивается непредсказуемо и возможно увеличение числа его разновидностей.