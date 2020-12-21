На озере в Северной Осетии погибли семь лебедей

ВЛАДИКАВКАЗ, 21 декабря. /ТАСС/. Семь мертвых лебедей обнаружили в городе Моздок Северной Осетии на замерзшем озере. Об этом сообщили в пресс-службе Минприроды республики.

"По словам сотрудника Северо-Осетинского природного заповедника, орнитолога Юрия Комарова, резкое падение суточной температуры до отрицательных значений, которое вызвало замерзание водоемов, могло способствовать гибели птиц", - говорится в сообщении.

Мертвых птиц обнаружили местные жители, которые и стали выкладывать фото и видео в соцсети. Массовой гибели лебедей не наблюдается. Перелет совершали более 50 птиц. Массовая миграция перелетных лебедей проходила через Калмыкию и Ставропольский край, где их застал снег.

"С наступлением холодов все водоемы без исключений покрываются льдом. Возможно, птице негде было прокормиться. Отметим, что лебеди не питаются рыбой. Их корм - трава. В силу этого обессиленные и потерявшие энергию птицы искали корм и на поверхности озера в Моздоке. Но корма оказалось мало. Поэтому некоторые птицы не выдержали голода и погибли", - сказал Комаров.