Двое мужчин пострадали в дорожном конфликте в центре Москвы

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Полиция проводит проверку и устанавливает обстоятельства дорожного конфликта с дракой, произошедшего между двумя водителями в центре Москвы, после которого обоим мужчинам понадобилась медицинская помощь. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в правоохранительных органах.

"Инцидент произошел вечером в воскресенье в центре столицы. По словам одного участника конфликта, он сидел в машине и разговаривал по телефону, когда к нему подошел неизвестный и начал грубить. Завязалась словесная перепалка, которая закончилась дракой. Потом на место были вызваны скорая помощь и сотрудники полиции", - сказал собеседник агентства.

Со своей стороны второй участник конфликта, как отметил источник, сообщил, что автомобиль его оппонента перегородил дорогу, водитель не реагировал на неоднократные световые и звуковые сигналы, а когда он подошел и попросил отъехать, то получил грубый отказ. Началась потасовка. Затем, когда они разошлись по машинам и стали разъезжаться, мужчина в зеркало заднего вида увидел, как второй участник из багажника достает палку. Он вышел из машины и получил палкой по голове, после выхватил ее и нанес ответный удар.

"Пострадавший был госпитализирован в одну из столичных больниц. Второй участник обратился за медицинской помощью самостоятельно. По данному факту проводится проверка, обстоятельства устанавливаются", - подчеркнул источник.