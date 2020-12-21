Мошенник, который обещал освободить напавшего на сына Мишустина, получил три года колонии

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы приговорил к трем годам колонии общего режима Алексея Тарабурина, который за 3 млн рублей обещал оказать содействие в освобождении из СИЗО одного из напавших в 2018 году на сына нынешнего премьер-министра Михаила Мишустина.

"Тарабурин Алексей Геннадьевич признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года с отбыванием наказания в колонии общего режима. Мера пресечения в виде домашнего ареста осужденному заменена на содержание под стражей", - сообщила ТАСС пресс-секретарь суда Лела Кокая. Гражданский иск потерпевшего удовлетворен частично, с Тарабурина взыскано 2 млн 800 тыс. рублей, отметила она.

Два года назад двое жителей Москвы избили сына Михаила Мишустина Александра в ходе конфликта во дворе. Он был госпитализирован. За это преступление были задержаны два брата - Андрей и Сергей Бессмертновы. Алексей Тарабурин связался с супругой одного из задержанных и представился помощником на тот момент главы ГСУ СК по Москве Александра Дрыманова, предложив прекратить уголовное дело за 3 млн рублей. Деньги женщина передала, но ее мужа так и не отпустили.

Ранее Бессмертновых приговорили к шести и семи месяцам колонии каждого.