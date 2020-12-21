Суд Москвы частично удовлетворил иск к Навальному за незаконное использование фото

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Люблинский суд Москвы в понедельник частично удовлетворил иск блогера Алексея Жирухина к Алексею Навальному с требованием компенсации в размере 230 тыс. рублей за незаконное использование фотографий в блоге. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд частично удовлетворил иск Жирухина к Навальному", - сказала пресс-секретарь суда. В суде не смогли уточнить сумму, взысканную с Навального по иску.

Истец просил компенсацию в размере 230 тыс. рублей за использование фотографий в одном из видеороликов Навального.

Решение суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.