Двое экс-заместителей главы "Техмаша" отправлены под домашний арест

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Двое бывших заместителей гендиректора оборонного научно-производственного концерна "Техмаш" Людмила Животовская и Екатерина Тютюникова отправлены под домашний арест по делу бывшего директора госкорпорации "Ростех" Аллы Лалетиной. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Животовская и Тютюникова проходят по делу Лалетиной, которая обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Они были взяты под домашний арест еще раньше, чем данная мера пресечения была избрана самой Лалетиной, но с тех пор мера пресечения им не менялась", - сказал собеседник агентства. В Головинском суде Москвы ТАСС подтвердили информацию о том, что Животовской и Тютюниковой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. "Им обеим предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ, в отношении них избран домашний арест", - сказали в суде, не уточнив иных подробностей дела.

Как рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах, женщинам вменяют в вину фиктивное трудоустройство мужей в московский офис Новосибирского завода искусственного волокна, который производит компоненты для ракет "Искандер".

10 декабря Головинский районный суд Москвы отклонил ходатайство следствия о заключении Лалетиной под стражу, избрав ей меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 8 февраля.

Ранее Лалетина работала в компании "Сибур". В ноябре 2013 года она была назначена на должность начальника правового управления госкорпорации "Ростех", с июля 2014 года была начальником корпоративно-правового департамента, с октября 2015 года - директором по правовому обеспечению и корпоративному управлению госкорпорации. Согласно данным из открытых источников, с 29 ноября 2013 года Лалетина является председателем Третейского суда при Ростехе, ее муж - бывший советник главы Ростеха и бывший генеральный директор компании "Нацимбио". По словам ее адвоката Алексея Кирсанова, Лалетина не признает вину.