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СК возбудил дело после смерти ребенка в Тверской области от интоксикации

Тело ребенка было обнаружено 17 декабря

ТАСС, 21 декабря. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности" после гибели ребенка, тело которого обнаружили на площади в городе Нелидове Тверской области. Рядом лежал баллон от освежителя воздуха, экспертиза выявила токсическое действие неустановленного вещества, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.

"По факту гибели малолетнего Нелидовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - говорится в сообщении на сайте следственного управления.

В пресс-службе отметили, что тело 12-летнего ребенка вечером 17 декабря обнаружили на одной из площадей города Нелидово. "В ходе осмотра места происшествия найдены и изъяты предметы, в том числе пустой баллон из-под освежителя воздуха. При судебно-медицинском исследовании тела обнаружены признаки интоксикации и установлен предварительный судебно-медицинский диагноз - токсическое действие неустановленного вещества", - добавили в пресс-службе.

В рамках расследования уголовного дела устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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