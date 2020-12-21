СК возбудил дело после смерти ребенка в Тверской области от интоксикации

ТАСС, 21 декабря. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности" после гибели ребенка, тело которого обнаружили на площади в городе Нелидове Тверской области. Рядом лежал баллон от освежителя воздуха, экспертиза выявила токсическое действие неустановленного вещества, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.

"По факту гибели малолетнего Нелидовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - говорится в сообщении на сайте следственного управления.

В пресс-службе отметили, что тело 12-летнего ребенка вечером 17 декабря обнаружили на одной из площадей города Нелидово. "В ходе осмотра места происшествия найдены и изъяты предметы, в том числе пустой баллон из-под освежителя воздуха. При судебно-медицинском исследовании тела обнаружены признаки интоксикации и установлен предварительный судебно-медицинский диагноз - токсическое действие неустановленного вещества", - добавили в пресс-службе.

В рамках расследования уголовного дела устанавливаются все обстоятельства происшествия.