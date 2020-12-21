В Чечне произошло землетрясение магнитудой 3,1

ГРОЗНЫЙ, 21 декабря. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 3,1 произошло на территории Чечни в воскресенье. Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального МЧС, сведений о последствиях не поступало.

Ранее, 13 декабря, в регионе было зафиксировано пять землетрясений магнитудой от 3,1 до 5,6 по данным регионального МЧС и еще два толчка по данным Единой геофизической службы РАН.

"По данным Северо-Осетинского филиала геофизической службы РАН, в 21:38 с эпицентром в районе селе Керла-Юрт Грозненского района на глубине 11 км зафиксировано сейсмособытие магнитудой 3,1. Сведения о каких-либо последствиях сейсмособытия от населения не поступали", - отметили в пресс-службе.