Меры безопасности усилены перед зданием суда Подольска перед приговором Шестуну

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Правоохранительные органы усилили меры безопасности у здания Подольского городского суда Московской области, где в ближайший час начнется оглашение приговора бывшему главе Серпуховского района Александру Шестуну, обвиняемому в мошенничестве, взяточничестве и ряде других коррупционных преступлений.

Как передает корреспондент ТАСС с места событий, на территории суда работают кинологи, к зданию стянуты дополнительные силы полиции. Для СМИ организована видеотрансляция приговора в отдельном зале. В связи с ограничительными мерами из-за коронавирусной инфекции вход в здание суда будет ограничен. На заседание сможет попасть ограниченное судом число журналистов, заранее получивших аккредитацию.

Мособлсуд передал дело экс-главы района в Подольский городской суд, который 12 марта приступил к его рассмотрению по существу. После оглашения прокурором обвинительного заключения Шестун отверг свою причастность к инкриминируемым преступлениям и назвал свое дело политически мотивированным.

Гособвинение в ходе прений сторон попросило назначить ему 20 лет колонии строгого режима, штраф в размере 50 млн рублей, а также взыскать с него 64 млн рублей в качестве компенсации причиненного ущерба. Защита просила оправдать бывшего чиновника.