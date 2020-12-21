Суд Петербурга на два месяца арестовал рецидивиста, сбросившего девушку с пятого этажа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга на два месяца заключил под стражу Андрея Титова, которого обвиняют в том, что он сбросил девушку с балкона пятого этажа в Красногвардейском районе города. Об этом журналистам сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

"Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Андрею Титову, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 - ч. 1 ст. 105 УК РФ (Покушение на убийство"). Срок меры - 19 февраля 2021 [года]", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, девушка получила многочисленные травмы, но смогла выжить, поскольку ей была оказана своевременная медицинская помощь.

Сам Титов вину не признал, он и его защитник возражали против ареста, указывая на то, что обвиняемый скрываться от следствия и суда не намерен.