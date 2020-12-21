Движение на Щелковском шоссе из Москвы в сторону области затруднено из-за ДТП с фурой

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Столкновение двух легковых автомобилей и фуры произошло на Щелковском шоссе в Москве. По предварительной информации, есть пострадавшие, движение в районе аварии затруднено, сообщается в понедельник в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На Щелковском шоссе, 82, произошло ДТП с двумя легковыми автомобилями и фурой. По предварительной информации, есть пострадавшие. <…> Движение в сторону области затруднено", - сообщается в публикации.

Там уточняется, что на месте аварии работают оперативные службы города. Информация о ДТП уточняется.